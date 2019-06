Venerdì 28 Giugno 2019, 15:31

S’è sfiorata la tragedia nella tarda mattinata a Conza della Campania lungo la strada statale 91. L’imponente rimorchio di un autoarticolato si è ribaltato. L’intero carico si è riversato. Sul nastro d’asfalto decine di quintali di frutta. Solo per una serie di circostanze fortuite non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L’autista del tir non ha riportato ferite. Ripercussioni per la circolazione. Il traffico è stato regolato da personale Anas, con transito a corsie alternate. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.