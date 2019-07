Sabato 6 Luglio 2019, 15:08

Tragedia a Zungoli: una 19enne chiama al telefono la mamma per riferirle di non sentirsi bene. Poi si accascia al suolo e perde i sensi. Sul posto arrivano due ambulanze. I sanitari constatano subito la gravità della situazione. Di qui, la corsa al pronto soccorso all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. Ma quando è arrivata al nosocomio era ormai troppo tardi. La salma della giovane è stata trasferita all’obitorio, per eventuali approfondimenti medico-legali. Sotto choc la comunità di Zungoli, dove la 19enne era assai conosciuta.