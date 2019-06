Martedì 18 Giugno 2019, 19:42

Irpino muore in provincia di Pesaro in un drammatico incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo la superstrada Flaminia all’altezza della frazione Smirra di Cagli. A perdere la vita un 57enne di Avellino. Il veicolo condotto dall'uomo ha tamponato con violenza un tir. A sua volta è stato travolto da un altro mezzo. Il 57enne è deceduto sul colpo. Sul posto era giunta anche un'eliambulanza. Ma ormai era troppo tardi. Le cause dell’incidente e la dinamica sono in fase d’accertamento da parte di polizia e carabinieri. Un'altra persona è rimasta ferita.