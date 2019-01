Mercoledì 16 Gennaio 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 09:53

Non si ferma all'alt dei carabinieri e sperona la loro auto, ma perde il controllo e si schianta contro un albero. Il fatto si è verificato lungo la Nazionale Taurano-Monteforte. Ha perso la vita un 40enne originario di Mercogliano. La statale è stata chiusa al traffico. Intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i veicoli e la polizia per indagare su quanto accaduto.