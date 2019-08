Sabato 17 Agosto 2019, 15:23

S'è conclusa soltanto con uno spavento la disavventura che nella mattinata di ieri ha avuto per protagonista una 30enne della provincia di Salerno, la quale si era avventurata nei boschi di Forino con l’intento di effettuare trail running.Smarrito l’orientamento, la ragazza si è trovata a vagare in una zona particolarmente impervia: dopo qualche ora, presa dall’agitazione, ha effettuato una richiesta di soccorso, riuscendo ad inviare con un’applicazione del suo smartphone, la propria posizione.Sulla zona sono tempestivamente confluiti i carabinieri della stazione forestale di Forino che, da esperti conoscitori della montagna, all’esito di una ricerca condotta con meticolosità investigativa, sono riusciti a rintracciare la malcapitata che, affaticata ma in buone condizioni di salute, è stata riaccompagnata a valle.