Venerdì 29 Marzo 2019, 12:00

Un trapianto di cuore restituisce la vita a Valentina, 31 anni, mamma di una bimba di appena un anno, originaria e residente a Manocalzati. Mercoledì scorso, la giovane donna è stata sottoposta al delicatissimo intervento chirurgico all'ospedale «Monaldi» di Napoli, dove era stata trasportata d'urgenza in ambulanza dal «Moscati» di Avellino. Al Pronto soccorso di Contrada Amoretta, la trentunenne era giunta sabato sera in shock cardiogeno: la gravissima complicanza delle funzioni cardiache ha indotto i sanitari dell'Emergenza a disporre immediatamente il ricovero nel reparto di Terapia intensiva cardiologica diretto da Emilio Di Lorenzo.Qui, lo staff medico le ha diagnosticato una miopericardite, una rara patologia con quadri clinici molto difformi, che ha imposto il trasferimento all'Unità operativa di Cardioanestesia diretta da Arianna Pagano. Nella notte, però, le condizioni della donna, continuamente monitorate, si sono via via aggravate. I medici l'hanno quindi stabilizzata per consentirle di affrontare in sicurezza il viaggio in ambulanza verso Napoli. Con l'ospedale dell'Azienda dei Colli, centro specializzato nella cura delle malattie pneumo-cardiovascolari, erano già stati avviati serrati contatti, in quanto il «Moscati» non dispone di un dipartimento per i trapianti.