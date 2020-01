La sua abitazione ad Ariano Irpino trasformata in un centro di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri dell’aliquota operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 35enne di origini nigeriane. Da alcuni giorni gli investigatori avevano notato uno strano afflusso di persone e autovetture in quella precisa zona del centro cittadino. Di lì la scelta di porre sotto osservazione quell’area. Hanno così scoperto che l’abitazione del 35enne era meta di decine di clienti. Nella casa i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro 15 grammi di eroina, 11 di hashish, materiale vario utile al taglio ed al confezionamento delle dosi nonché la somma di 495 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA