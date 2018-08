Giovedì 23 Agosto 2018, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per due volte consecutive e nel giro di pochi giorni viola le misure cautelari, ma stavolta per un 38enne di Lauro è andata male e sono scattate le manette. L'uomo era ristretto ai domiciliari da sabato scorso, a seguito dell'aggravamento della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a seguito di incendio. Non contento, ieri sera i carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso nei pressi di un negozio, trasgredendo nuovamente le prescrizioni. Di qui, l'arresto.Questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Avellino per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.