«Stiamo ancora definendo alcuni elementi del nuovo piano operativo che è, ormai, in dirittura d'arrivo. La mancanza di un quadro completo, però, ci costringe a rinviare di qualche giorno la data dello spostamento di tutti gli autobus nel piazzale dello stadio e, quindi, l'attivazione dei nuovi tragitti. Quasi certamente, saremo pronti per giovedì prossimo».

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, chiarisce la situazione e aggiorna la data di avvio dell'operazione, dopo gli ultimi incontri svolti a Palazzo Caracciolo con l'amministratore unico dell'Air, Alberto De Sio e tra gli stessi tecnici dell'ente e dell'azienda di trasporti irpini. Proprio ieri l'ultimo tavolo che ha visto protagonisti i funzionari addetti di entrambe le parti. Nessun dubbio al termine della riunione, durante la quale sono stati presi in esame diversi aspetti del trasferimento complessivo dello stazionamento.

Slitta, dunque, la data dell'entrata in funzione al 100% del nuovo terminal bus che il sindaco di Avellino ha deciso di spostare da piazza Kennedy a piazzale Degli Irpini. Da lunedì 3, data prevista e annunciata dallo stesso primo cittadino, si passa a giovedì 6 febbraio. Salvo diverse indicazioni per problematiche non ancora risolte, il nuovo termine fissato cade giusto a metà della prossima settimana. Con l'auspicio di arrivare alla scadenza pronti sotto ogni punto di vista. «C'è la massima sintonia con l'Air spiega Biancardi per trovare, di comune accordo, una soluzione alle questioni ancora sul tavolo. Ma siamo davvero agli ultimi dettagli. La somma che la Provincia dovrà sobbarcarsi per coprire il maggiore chilometraggio dei mezzi è poco oltre i 300mila euro. I nostri tecnici avevano già effettuato dei calcoli molto precisi e ne stiamo avendo conferma anche dall'Air. Adesso non resta che completare il lavoro e poi dare il via alle modifiche dell'attuale piano di trasporti. Anche per ciò che riguarda il potenziamento dei servizi in alcune zone dell'Irpinia siamo a buon punto. Intensificare i collegamenti con il capoluogo per la Valle Caudina, il Baianese, il Vallo di Lauro, Gesualdo e il suo comprensorio ufitano, oltre ad un pezzo di Alta Irpinia ci costerà circa 200mila euro. Si tratta dell'importo che avevamo messo in preventivo che non sarà intaccato dalla maggiore spesa per il trasporto cittadino. A giorni avremo tutti gli elementi per chiudere l'intesa».

Al nuovo programma di esercizio dell'Air mancano un 30% delle linee. E già oggi la Provincia, che è l'ente committente, potrebbe avere gli ultimi ragguagli richiesti con i relativi chiarimenti tecnici su itinerari e fermate. Così come l'incidenza dei passaggi degli autobus per piazza Kennedy e via Morelli e Silvati, pezzi fondamentali delle due direttrici più importanti. E, soprattutto, fattori determinanti nella definizione dei costi e dell'impatto ambientale della nuova mobilità pubblica. Ecco cosa serve, per ciò con concerne Palazzo Caracciolo, prima del via libera.

Ma oltre alla Provincia, è la stessa Air che attende delle risposte, in questo caso dal Comune di Avellino. Alle richieste esplicitare dallo stesso De Sio nelle scorse settimane, infatti, pare si sia aggiunta anche una nota sindacale che ricalca la stessa istanza e cerca lumi sull'infrastrutturazione del terminal. Sull'area antistante allo stadio Partenio-Lombardi, in pratica, mancano i più basilari accorgimenti sia per gli utenti che per gli stessi autisti. Nessuna pensilina per ripararsi dalla pioggia, nessun ricovero dal freddo né i servizi igienici. Un capolinea privo di strutture di supporto, senza contare che anche il bar più vicino è a diverse centinaia di metri di distanza.

A questo proposito, come pure in base ad un ragionamento di più ampio respiro, anche il manager dell'Air congela ogni spostamento definitivo: «Non ci sono ancora le condizioni necessarie per partire - dice De Sio - dunque la data slitta in attesa di effettuare le ultime correzioni sui tragitti e di poter mettere in piedi un terminal funzionale a tutti gli effetti. Inoltre, bisogna considerare che quando tutto sarà pronto dobbiamo avere almeno due giorni per informare gli utenti rispetto alle novità introdotte. Non possiamo lasciare i passeggeri allo sbaraglio senza le dovute indicazioni».

