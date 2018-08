Giovedì 23 Agosto 2018, 13:29

Nell’ambito di attività di controllo del territorio nel Parco regionale dei Monti Picentini, i carabinieri della stazione forestale di Volturara Irpina hanno effettuato un sequestro sanitario a carico del titolare di un’azienda agricola.I militari hanno constatato che su castagneti da frutto venivano effettuati trattamenti fitosanitari mediante l’utilizzo di un prodotto non registrato per la coltura oggetto di trattamento, in violazione delle norme sull’agricoltura integrata emessa dalla Regione Campania per il castagno da mensa.