È stata travolta dall'auto in panne del marito tamponata da un'altra vettura che sopraggiungeva. La donna stava spingendo il veicolo, in senso contrario, con alla guida il marito verso la piazzola di sosta. L'impatto violento l'ha uccisa sul colpo. Così ha perso la vita una donna, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda. Non c'è stato nulla da fare per una 41enne di origine marocchina, residente a Sarno, che è praticamente deceduta sul colpo.

Il sinistro mortale è avvenuto al chilometro 29,400 in direzione Salerno, nelle prime curve subito dopo l'innesto dalla rotonda di via Appia della città del Sabato. La signora è stata centrata in pieno dalla macchina del marito tamponata da un'altra che sopraggiungeva. Stava provando a spingere l'auto del marito - al quale si era legata in matrimonio appena una settimana fa - che si era improvvisamente bloccata lungo la carreggiata.

Il conducente della vettura, un 25enne di Solofra in auto con la fidanzata, ha tamponato il veicolo della coppia marocchina e non è stato in condizioni di evitare l'impatto, trovandosi quel veicolo fermo sulla carreggiata e, appunto, in un tratto in curva. Lo schianto è stato violento. La 41enne è stata sbalzata in aria. Ha compiuto un volo di qualche metro, prima di finire a terra. Un urto che non le ha lasciato scampo. Sarebbe questa, dunque, la sequenza dell'incidente di ieri. Si tratta di una prima ricostruzione dell'accaduto.

Medicati i due occupanti della Punto, usciti quasi illesi dall'impatto. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi necessari per avere un quadro della situazione. A loro e ai tanti automobilisti in transito si è presentata una scena terribile. Per tutte le altre persone non ci sono state conseguenze. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la signora di 41 anni non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. A supporto hanno operato anche i carabinieri.

I militari hanno provveduto a disciplinare il traffico in entrata da Atripalda. Il tratto in direzione Salerno, dalla città del Sabato e fino a Serino, è rimasto chiuso alla circolazione per un paio d'ore, al fine di consentire le operazioni di recupero della salma e di messa in sicurezza della carreggiata. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a rimuovere i mezzi e a garantire la percorribilità, insieme al personale dell'Anas che gestisce l'arteria. Si sono registrate code verso Salerno. I veicoli rimasti bloccati sono stati fatti girare e tornare indietro contromano ad Atripalda, scortati appunto dai carabinieri, in massima sicurezza, per essere deviati sulla viabilità ordinaria. Solo in tarda serata il tratto interessato dal drammatico incidente è stato riaperto al traffico. Si tratta del secondo tragico schianto che si registra nel giro di sette giorni nello spazio di pochi chilometri. All'alba di domenica scorsa, ha perso la vita una 45enne di Anzi (Potenza). La donna si stava recando al lavoro a Pianodardine. Ha perso il controllo della sua Fiat Panda poco dopo l'uscita del casello autostradale Avellino Est. Viaggiava in direzione di Pratola Serra, quando ha sbandato ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa contro le barriere della carreggiata. Forse una distrazione o un malore alla base del sinistro. Nella prima serata di ieri, purtroppo, una nuova tragedia costata la vita a un'altra donna di 41 anni.