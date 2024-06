Travolto da una trave mentre abbatte rudere, 47enne in codice rosso

Un 47enne di Avellino è stato travolto da una trave mentre stava effettuando lavori di abbattimento di un rudere in un fondo di sua proprietà a contrada Bagnoli. Sono stati i familiari a prestare i primi aiuti e chiedere l'intervento del 118. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Moscati.

Sono gravi le ferite riportate, ma fortunatamente il 47enne non corre pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. La Festa della Repubblica ha rischiato di trasformarsi in tragedia per l'uomo.