Anziano ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato in via Molinelle a Monteforte Irpino. L’uomo di 80 anni è stato travolto da una vettura che stava facendo retromarcia. L’anziano è caduto rovinosamente a terra. Il conducente ha immediatamente allertato i soccorsi. L’80enne è stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. I sanitari non hanno sciolto ancora la prognosi. Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA