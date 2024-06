Travolto dalla motozappa, 76enne trasportato in eliambulanza

Ancora un incidente nelle campagne della provincia di Avellino. Poco fa, a Caposele, un 76enne di Lioni, mentre stava dissodando il terreno di famiglia, è stato travolto dalla motozappa che accidentalmente è andata in retromarcia. L’anziano, gravemente ferito agli arti inferiori, è stato trasportato con eliambulanza del 118 all’ospedale di Avellino. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella e i vigili del fuoco. Indagini in corso per cercare di chiarire nel dettaglio la sequenza dell'incidente. Sono stati raccolti vari elementi sul posto.