Giovedì 19 Settembre 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi-rogo durante la notte a Montemiletto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per l’incendio di una Volkswagen Polo divampato 9 in piazza Umberto I. Le fiamme si sono propagate anche a una Citroen C3 ed una Fiat Panda, parcheggiate nelle vicinanze. Completamente bruciati i tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i vigili del fuoco. Due le squadre dei caschi rossi presenti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.