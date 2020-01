Paura nel centro storico di Calitri per un incendio che si è sviluppato in serata in un'abitazione in cui vivono tre donne. Per fortuna nessuna di loro ha riportato conseguenze, solo un grande spavento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia e di Lioni sono stati impegnati in un'operazione lunga e complessa, non tanto per la vastità dell'incendio, ma per l'ubicazione della casa incastonata tra altre, in via Nicolais, nel cuore del paese, in un vicolo non facilmente raggiungibile dai mezzi.



E' stato il caminetto dell'abitazione a far scatenare l'incendio, i focolari devono essere alimentati continuamente in questi giorni con le temperature che la sera scendono sotto lo zero, il cento gelido del Nord sferza i crinali dell'Alta Irpinia.Le tre donne hanno messo molta legna sul fuoco, come del resto fanno un po' tutti con questo freddo, la canna fumaria del loro caminetto si è incendiata, cosa che puo' succedere, e le fiamme nel giro di poco tempo si sono propagate in altri ambienti dell'abitazione.



Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in salvo le signore all'interno della casa. Fumo e fiamme dunque nel centro storico di Calitri, per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. Per le tre donne che vivono nella casa non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale.

Quando accadono fatti del genere, per fortuna in questo caso si è trattato di un incendio di lieve entità, il pensiero va a cosa sarebbe potuto succedere se si fosse stato in presenza di focolai più estesi.

Le caratteristiche dei centri storici, e quello di Calitri è uno dei più suggestivi dell'Irpinia e non solo, rendono assai complesse le operazioni di soccorso. Intrighi di vicoli, piccole piazzette, case appoggiate una sull'altra, loggiati, balconcini creano un'atmosfera abitativa unica, ma in caso di emergenza creano molte difficoltà ai mezzi di soccorso.



Di solito per i vigili del fuoco andare a spegnere le fiamme propagatesi dalla canna fumaria di un caminetto che si è incendiato e' una formalità, ma nei vicoli degli antichi centri storici l'operazione diventa di gran lunga più impegnativa, i tempi di intervento si allungano. Proprio in questi giorni con il freddo polare ed i caminetti accessi notte e giorno, il rischio che le canne fumarie si incendiano è molto alto.

