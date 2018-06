Domenica 24 Giugno 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 12:25

Tre napoletani chiedevano soldi per una Onlus al fine di sostenere persone bisognose. Ma i Carabinieri hanno scoperto la truffa. I tre si aggiravano tra le strade di Monteforte Irpino. Avevano raggirato già diversi residenti, raccogliendo già una cospicua somma di denaro. Per i tre è scattato il foglio di via obbligatorio. I soldi sono stati sequestrati.