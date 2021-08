Trentenne scomparso in Irpinia, ricerche in corso anche con i droni

Da 48 ore non si hanno più notizie di un trentenne irpino. I vigili del fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri primo agosto, sono impegnati nelle ricerche dell’uomo originario di Santa Paolina ma residente a Forino. Sul posto operano due unità Tas (topografia applicata al soccorso), oltre al nucleo cinofili, il nucleo Sapr, che con i droni sta perlustrando la zona, il nucleo sommozzatori. Questi ultimi stanno controllando le vasche dei depuratori e un laghetto che si trova in contrada Marotta, mentre la squadra terrestre sta effettuando le ricerche partendo dal posto di ultimo avvistamento in località Ponte Zeza. Al momento lo sforzo profuso non ha dato esiti. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino.

