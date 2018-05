Domenica 13 Maggio 2018, 23:43

La Dolomiti Trento espugna il PalaDelMauro imponendosi per 77 a 79 al termine di una partita combattuta, decisa nel finale da un episodio molto dubbio, che ha visto concedere agli ospiti due falli simultanei, di cui uno antisportivo, che frutta ben cinque punti ed un vantaggio di quattro lunghezze a meno di 1’ dal termine. Rich ha avuto anche la palla del pareggio sull’ultima azione del match, fallendo però la conclusione. Domani si ritorna in campo nuovamente per gara-2, partita da vincere a tutti i costi. Sacripanti concede un turno di riposo a Fitipaldo e Lawal, convoca i nuovi arrivati Renfroe ed Auda, che disputano una buona partita, e comincia il match con Filloy, Wells, Rich, Leunen e Fesenko, mentre Buscaglia risponde con Forray, Gomes, Silins, Sutton ed Hogue.