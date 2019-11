Presso il comando provinciale dei carabinieri di Avellino anche una cancelliera in servizio in tribunale. I carabinieri l'hanno ascoltata, come persona informata sui fatti. È un'impiegata del settore civile, sezione esecuzioni. La donna non risulta indagata.

Ed emergono altri elementi sui custodi giudiziari. «Ci risulta che Luciana Zeccardo (indagata a piede libero) sia stata la custode di numerose procedure immobiliari in seno alle quali Mario Gisolfi (indagato a piede libero) ha acquistato all'asta, nella nostra vicenda guarda caso la Zeccardo era l'avvocato del Gisolfi che ha partecipato all'asta medesima. Ancora a Montoro si dice che Mario Gisolfi abbia acquistato beni all'asta per oltre un milione di euro».



Le persone esecutate continuano ad accusare gli indagati coinvolti ad avviso degli inquirenti nell'inchiesta sulil cui numero, alla luce delle ultime perquisizioni effettuate ieri dagli uomini del nucleo investigativo, agli ordini del capitano Quintino Russo, è salito a 22 accusati a vario titolo di tentata turbata libertà degli incanti, tentata estorsione e associazione a delinquere.

Intanto gli inquirenti della direzione distrettuale antimafia di Napoli - che hanno disposto la perquisizione dell'abitazione di Mario Gisolfi detto Las Vegas e di sua moglie Giuseppina Gaeta (anche quest'ultima indagata a piede libero) entrambi di Montoro e titolari di un circolo privato con il sequestro dei cellulari, cercano di ricostruire i rapporti tra i coniugi e l'avvocato Zeccardo e tutti i soggetti coinvolti nell'inchiesta condotta dalla Dda. Di qui la necessità di acquisire i cellulari dei due nuovi indagati al fine di risalire ad eventuali messaggi memorizzati sui dispositivi di entrambi perché costituiscono evidentemente cose pertinenti ai reati per i quali gli inquirenti procedono. Contestata anche l'aggiudicazione all'asta del complesso turistico Il cigno «acquistato per persona da nominare attraverso l'avvocato Zeccardo che in quella procedura ha partecipato in nome e per conto di Mario Gisolfi».

Le persone offese ascoltate presso il comando provinciale dei carabinieri di Avellino hanno inoltre sottolineato che in un caso la procedura non sarebbe stata rispettata. Le persone esecutate hanno dichiarato, in riferimento all'asta del 16 ottobre 2019 alla quale ha preso parte anche l'avvocato Luciana Zeccardo per persona da nominare: «Dopo due rialzi il bene è stato provvisoriamente aggiudicata alla Zeccardo. A tal riguardo rappresentiamo che nel caso di aggiudicazione per persona da nominare l'electio amici deve avvenire entro tre giorni e francamente non ci risulta che la nomina sia avvenuta nel rispetto delle forme previste dal codice di procedura civile».

Dunque le indagini continuano celermente per stanare le altre possibili connivenze tra l'organizzazione criminale e i soggetti facenti parte della pubblica amministrazione. Infatti le persone offese ascoltate dagli inquirenti hanno descritto un quadro piuttosto allarmante sulla «sussistenza di rapporti e relazioni anomale tra i custodi giudiziari (Leonardo Tammaro, Luciana Zeccardo e Alfredo Cavallo indagati a piede libero per tentata e consumata turbata libertà degli incanti e associazione a delinquere) raggiunti dal decreto di perquisizioni e sequestro e impiegati della pubblica amministrazione, con il coinvolgimento, in particolare, anche di soggetti in servizio presso la cancelleria del tribunale civile di Avellino».

