CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna a sperare in una revisione della geografia giudiziaria e della possibilità per Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi di disporre nuovamente dei Tribunali e delle Procure della Repubblica. Il nuovo Governo non sarebbe contrario a iniziative dirette a potenziare i presidi di legalità sul territorio. Per questo motivo la consigliera comunale Raffaela Manduzio si è fatta promotrice di una raccolta di firme tra i consiglieri del Centrodestra per inserire al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale, convocato per il 9 e il 10 ottobre (in seconda convocazione), l'argomento specifico: «Revisione della geografia giuriziaria, voti al Governo e al Parlamento».