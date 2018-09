CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 12:00

La scena è sempre la stessa. Salgono nei bus e con meticolosità danneggiano gli impianti dell'aria condizionata, strappano via fili elettrici e bocchette, condotte e ovviamente rivestimenti in plastica e moquette. Complice la relativa distanza dall'autista, di solito i mezzi presi di mira sono a due piani, i pendolari che usano i bus Air su alcune tratte tra il capoluogo la provincia, riescono a vandalizzare i mezzi nel giro di pochi minuti. Risultato: danni per migliaia di euro.E ora scattano le contromisure. Alberto De Sio, l'amministratore unico dell'azienda dei trasporti extraurbani, va all'attacco. «Non abbiamo mezzi a disposizione su alcune tratte, perchè dobbiamo portarli in officina e rimetterli a posto dopo i danni fatti dai vandali», dice.Ovviamente i mezzi che vengono tolti dalla strada sono quelli che effettuano i collegamenti per i luoghi dove salgono coloro che presumibilmente fanno danni una volta a bordo.Insomma chi rompe paga, anche se metaforicamente. In realtà a pagare sono tutti i viaggiatori compagni inconsapevoli dei vandali. Ad autobus distrutti corrisponderà una riduzione del servizio.