Trova assegni circolari per 30mila euro, li consegna alla polizia

Trova assegni circolari per 30mila euro e li consegna agli agenti della Questura di Avellino. Protagonista una donna di 54 anni. La signora ha rinvenuto in via De Renzi, nel capoluogo irpino, due assegni circolari. Ha quindi immediatamente allertato il 113, segnalando la situazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Sezione Volanti che hanno preso in carico i due titoli. A pochi passi dal luogo del ritrovamento insistono due filiali di istituti bancari. Sono state avviate le indagini per risalire alla persona che ha smarrito i due assegni.