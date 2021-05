Serino, trovato agonizzante in strada si spegne subito dopo il ricovero

Un giallo in piena regola la morte del 48enne di Serino, Giovanni Pelosi. I funerali erano stati già stabiliti con tanto di manifesti in paese. Ma poi le esequie sono state sospese, perché sulle cause del decesso non ci sono certezze. Non si esclude che l'uomo possa essere spirato per le conseguenze di una violenta aggressione o per una caduta avvenuta non lontano dalla sua abitazione. Era stato trovato riverso a terra alle 3,30 di ieri...

