Non sembra essere finito l’incubo di Nadia Toffa. Dopo che una settimana fa annunciò sui social di dover rinunciare alla partecipazione ad Amici, dicendo che sarebbe stato tutto...

Ho visto Liberato a pochi metri da me, mentre scendeva dall'imbarcazione che l'ha portato alla rotonda Diaz, confuso tra 4-5 ragazzi vestiti/nascosti come lui: felpa nera, cappuccio calato in...