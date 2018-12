Giovedì 13 Dicembre 2018, 12:09

Il cadavere di un 49enne è stato trovato all'interno della sua abitazione a Serino. Sono stati i carabinieri a scoprire il corpo. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria la salma, che non presenta segni di violenza, è stata traslata all'ospedale Moscati in attesa dell'esame autoptico. Accertamenti in corso.