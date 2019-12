© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità di Castelfranci è sotto choc. Un giovane di 31 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Sono stati i parenti al lanciare l'allarme. Quando sono giunti sul posto i soccorritori di un'ambulanza del 118 per il 31enne era ormai troppo tardi. Sono intervenuti anche i carabinieri.La salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino per accertare le cause del decesso. Disposta l'autopsia. A provocare il decesso, con molta probabilità, un malore. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.