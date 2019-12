© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 51enne di Castellammare di Stabia trovato cadavere in un appartamento di Baiano . Si tratta di un 51enne, sul cui decesso per ora non ci sono certezze.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano che hanno immediatamente avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino. Sarà l’esame autoptico a chiarire la causa della morte del 51enne.