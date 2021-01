E’ stato trovato privo di vita in Val Camonica il 33enne irpino, Domenico Carrara, che dalla scorsa domenica aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane intellettuale di Grottaminarda da qualche mese si era trasferito a Bienno, in provincia di Brescia, per motivi di lavoro. Era uscito per una passeggiata nei boschi. Poi la sua scomparsa e l’allarme dei familiari. Le ricerche da parte del Soccorso Alpino hanno portato al ritrovamento nei pressi di località Castello. Sotto choc la comunità irpina di Grottaminarda dove risiedono i parenti e dove il 33enne era molto conosciuto e stimato.

