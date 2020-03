Scoperta in Campania la truffa dell'energia elettrica: «Firmi qui per la privacy», e cambia il gestore

Un particolare tentativo di truffa è stato smascherato dai Carabinieri della Stazione di Paternopoli (Avellino) che hanno denunciato tre persone. I Carabinieri, a seguito di attività info-investigativa, hanno avviato le indagini all’esito delle quali è emersa la procedura truffaldina alla base di alcuni contratti, denunciando così alla competente Autorità Giudiziaria tre procacciatori d’affari che fraudolentemente stipulavano delle volture al fine di ricevere il relativo compenso dalla società per cui lavoravano.

Gli stessi, dopo aver scelto con cura le vittime, qualche giorno fa si sono recati presso le loro abitazioni e, dopo essersi presentati come dipendenti di una nota società di energia elettrica, riuscivano ad entrare in possesso di dati e copie di documenti d’identità, attivando fraudolentemente contratti per il cambio di gestore all’insaputa delle persone offese convinte, invece, di aver sottoscritto una semplice informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali.

All’esito di attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare e deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento i tre soggetti (di età compresa tra i 20 ed i 60 anni e residenti tra le province di Napoli, Benevento e Frosinone) ritenuti responsabili di Tentata truffa continuata in concorso.

L’indagine permetteva di far emergere che i predetti avevano anche attivato un contratto a favore di una persona deceduta alcuni anni fa. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche ad appurare la responsabilità dei malfattori in eventuali ulteriori analoghi fatti.



