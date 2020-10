È finito in manette il 43enne originario di Napoli che aveva raggirato un'anziana di Lacedonia sottraendole 500 euro e altri oggetti in oro. È stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Lacedonia nel capoluogo partenopeo. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avellino. La truffa risale allo scorso agosto. Il 43enne è riuscito a raggirare l'anziana spacciandosi per avvocato e facendosi consegnare il denaro e l'oro che sarebbero serviti per pagare i danni causati da un sinistro stradale provocato dal figlio. I militari dell'Arma hanno sequestrato anche l'auto utilizzata per il compimento della truffa. Le prove raccolte e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza comunale hanno permesso l'identificazione del truffatore. Sono in corso le indagini per risalire ad eventuali complici e verificare ulteriori responsabilità a carico del 43enne per fatti analoghi di reato.

