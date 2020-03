Ancora una truffa ai danni di un'anziana. Una ottantenne di Ariano Irpino è stata contattata telefonicamente dal malvivente che, spacciandosi per avvocato, è riuscito a convincerla a dargli duemila euro per evitare l'arresto del nipote, bloccato in caserma per aver provocato un grave incidente stradale. Dopo poco un uomo si è presentato a casa dell'anziana che in preda al panico gli ha chiesto di prendere la somma richiesta, indicandogli il cassetto dove custodiva i suoi risparmi. Il delinquente non si è accontentato dei duemila euro, ma ha preso tutto (circa seimila euro) ed è fuggito via. Insospettita da tale azione, la donna ha contattato il familiare. E solo a questo punto non ha avuto più dubbi del raggiro e ha allertato i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA