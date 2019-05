Lunedì 20 Maggio 2019, 13:19

Ancora una truffa ai danni di un anziano. Il malvivente ha raggirato un uomo di Bisaccia (Avellino), riuscendo a farsi consegnare la somma di 160 euro e monili in oro.Spacciandosi per suo figlio ha telefonato alla vittima, chiedendo un immediato aiuto economico perché aveva provocato un incidente stradale. Subito dopo un falso avvocato ha ritirato la cifra pattuita presso l'abitazione dell’anziano signore ed è fuggito.I carabinieri ricordano ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa «Difenditi dalle truffe», principalmente rivolta agli anziani. Questa la regola base: prestare attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro o oggetti preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, spese legali, debiti o acquisti di merce, con la scusa che lo ha mandato un parente: in tal caso rinviare l’appuntamento e contattare il familiare interessato, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al 112 o al più vicino Comando.