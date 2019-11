© RIPRODUZIONE RISERVATA

La truffa degli aspirapolvere finisce con l’assoluzione del 35enne di Solofra finito sotto processo. L’uomo, D.R.M. le sue iniziali, era accusato di truffa e ricettazione ai danni dell’azienda “Folletto Vorwek”. Il Tribunale di Avellino ha fatto proprie le argomentazioni della difesa del 35enne, rappresentata dal penalista Danilo Iacobacci, assolvendo l’uomo per alcuni reati e dichiarando la prescrizione per altri.Questo l’epilogo del lunghissimo dibattimento a carico dell’ex agente di commercio che era responsabile per l’Alta Irpinia della società di aspirapolvere. Pesanti gli addebiti. Era accusato di aver procurato un danno di circa centomila euro alla “Folletto Vorwek”, mediante una serie di truffe, falsi e ricettazione di assegni, che avrebbe perpetrato attraverso la stipula di contratti, e relativa consegna di beni, per circa una cinquantina di prodotti del noto marchio meneghino che si era costituito parte civile.I contratti erano stati sottoscritti a nome di ignoti o fittizi acquirenti. Alcuni residenti di Sant'Andrea di Conza, Calitri e Lacedonia s’erano trovati proprietari inconsapevolmente degli aggeggi per la pulizia di casa. L’attività investigativa è scattata a seguito delle denunce presentate. Le indagini sono state condotte in maniera capillare dai militari della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi.