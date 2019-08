Sabato 17 Agosto 2019, 15:14

I Carabinieri della Stazione di Lioni, insieme con i colleghi dell’aliquota operativa della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno arrestato un 27enne e un 46enne di Napoli in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Avellino per truffa aggravata in concorso.L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta lo scorso mese di maggio da un ultraottantenne di Lioni, vittima del raggiro: attuando un piano seriale, spacciandosi per sedicenti avvocato e appartenente ai carabinieri, i due erano riusciti a farsi consegnare la somma di settemila euro.