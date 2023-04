Truffa del finto dipendente delle Poste in Irpinia, presi in due

Gli sfilano 4mila euro con la truffa del finto dipendente delle Poste. Ma gli autori sono stati identificati e denunciati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro.

Nella loro rete era finito un 37enne di Quindici. Nei guai due avellinesi di 24 e 37 anni, entrambi con numerosi precedenti, che devono rispondere di truffa. Il 37enne a seguito di abili raggiri e artifizi, era stato indotto da un sedicente dipendente delle Poste ad accreditare dal proprio conto corrente la somma di 4mila euro su una carta prepagata intestata alla società, sostenendo che tale somma era stata precedentemente accreditata da Poste Italiane per un mero errore.

Nel giro di alcuni giorni gli investigatori hanno identificato l’intestatario della carta di credito, cioè il 24enne, e anche colui che la utilizzava, il 41enne, ripreso dalla videosorveglianza nei pressi di esercizi commerciali dove faceva acquisti con la postepay. Non solo. Il 41enne nel corso dei controlli della polizia è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina e di 780 euro in contanti.