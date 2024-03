Truffa e resistenza a pubblico ufficiale, 45enne finisce in carcere

Finisce in carcere per truffa, falsa testimonianza e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della Stazione di Lioni hanno tratto in arresto un 45enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pene per i reati di truffa, falsa testimonianza, falsità ideologica e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito il 45enne è stato tradotto alla casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.