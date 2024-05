Truffe online e stalking, finisce in carcere un 38enne di Atripalda. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino lo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per l’espiazione della pena di 9 anni e 7 mesi di reclusione.

Il provvedimento è stato emesso perché il 38enne risultava esser stato condannato, con più provvedimenti giudiziari, per il reato di truffa posta in essere, nella maggior parte dei casi, mediante l’inserzione di annunci di vendita di materiale elettronico, strumenti musicali e altri beni di consumo su vari siti e-commerce, in danno di numerose vittime residenti in diverse città italiane. Inoltre, è risultato condannato per molestie avvenute telefonicamente, sui canali social e tramite applicazione WhatsApp, in danno della ex moglie a cui, tra l’altro, aveva rubato le credenziali per l’acceso a Gmail, Facebook ed Instagram. Il tutto mentre era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.