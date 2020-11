Paga il passaggio di proprietà, ma la pratica non viene mai portata a termine. I carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato in stato di libertà un 35enne della provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa. Il 35enne, titolare di un’agenzia di pratiche auto, incassato circa 500 euro pagati dalla vittima per il passaggio di proprietà di un’autovettura appena acquistata, non ha ottemperato all’obbligo assunto. A conclusione delle indagini avviate a seguito della denuncia sporta dal malcapitato, i militari, accertato il modus operandi utilizzato dal 35enne anche in altre circostanze, lo hanno denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA