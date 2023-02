Ha del paradossale quanto accade, ormai da mesi, lungo via Nazionale a Torrette.

In due punti, la carreggiata appare completamente allagata. A causare la fuoriuscita di acqua dal sottosuolo è il pessimo stato in cui versano le reti idriche. A poco o nulla sono valsi gli interventi di manutenzione da parte di Alto Calore: troppo vetusta la tubazione per reggere alle continue sollecitazioni che l'hanno resa una gruviera. E, così, la dispersione è ormai continua e perenne.

La questione è stata riproposta in consiglio comunale anche dai consiglieri Giuseppe Graziano (Movimento 5 Stelle) e Giacomo Dello Russo (Insieme Noi per Mercogliano) che hanno sollecitato il sindaco ad intervenire per venire a capo di una vicenda, oggettivamente imbarazzate. E già, perché circa tre mesi fa i tecnici di Corso Europa erano già intervenuti per rimediare alla stessa rottura, verificatasi tra l'altro in concomitanza con i lavori di rifacimento del tappetino d'asfalto effettuati dall'Anas.

Ora, nei giorni scorsi, la società che gestisce la strada ha nuovamente sollecitato Alto Calore ad intervenire per rimediare alla rottura, allertando anche gli uffici di piazza Municipio a provvedere in danno, in assenza di una risposta da parte della società idrica. Il problema in quel tratto di via Nazionale è ben noto. La rottura delle tubazioni che provoca allagamenti in superficie è legata alla vetustà dell'impianto. Che proprio non riesce più a reggere. La soluzione sarebbe quella di provvedere all'allaccio, anche solo parziale delle utenze che insistono nel tratto compreso tra via De Nardi e via De Curtis, alla nuova rete, già esistente, realizzata ormai oltre dieci anni fa ma mai attivata.

«Una situazione imbarazzante - ammette senza timori il sindaco D'Alessio - Ci siamo spesi con l'Anas per far asfaltare la strada ed ora ci ritroviamo in questo stato». Il problema è che se le strade sono allagate, le casse comunali sono più che asciutte. E per provare almeno a tamponare con un trasferimento parziale delle utenze occorrerebbero almeno 35mila euro. Intanto, come evidenziato anche dalla vicesindaco Stefania Di Nardo, l'Anas ha nuovamente diffidato l'Alto Calore. All'orizzonte non sembrano intravedersi altre soluzioni. Troppo rischioso, sia in termini di tempo che di immagine, ipotizzare di attendere il finanziamento per la rigenerazione urbana di Torrette per intervenire. «Probabilmente la città è piena di queste perdite fa notare Giuseppe Graziano del M5s ma queste di Torrette sono davvero sotto gli occhi di tutti. Questa strada è percorsa ogni giorno da migliaia di persone. Occorre rimediare al più presto».