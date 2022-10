Tufino, intimidazione al comandante Arvonio: tentano di bruciargli l'auto

Una tanica blu piena di benzina: è con quella che qualcuno ha tentato di mandare in fumo l'auto del sindaco di Tufino Michele Arvonio, comandante della polizia locale ad Avellino.

Carburante sparso sotto e sopra la Renault Arkana e poi la miccia. Il malintenzionato sarebbe anche riuscito nel suo proposito se non si fosse trovato a passare un ragazzino che ha notato le fiamme provenire dalla ruota anteriore e ha subito dato l'allarme avvertendo il primo cittadino che in quel momento si trovava all'inaugurazione di una pizzeria poco distante da casa sua, di fronte alla quale aveva parcheggiato il mezzo.

A raccontarlo, voce serena e tono fermo, è proprio lui, la vittima del gesto che liquida come quello di «Un balordo. Se non fosse così - dice - sarebbe riuscito nell'intento».



«Un ragazzino molto sveglio è corso subito ad avvisarmi - racconta Arvonio - e io ho chiamato subito vigili del fuoco e carabinieri che sono giunti sul posto in meno di quattro minuti e hanno domato le fiamme con l'estintore evitando così ogni altro pericolo e danno».

Per il primo cittadino eletto alla guida del piccolo centro durante le elezioni di maggio «Saranno le indagini a chiarire la vicenda che secondo me non è riconducibile alla mia attività amministrativa».

Poi la riflessione che si allarga al confronto politico spesso animoso nei piccoli centri.

« Il problema - dice - semmai è la politica che specie nei piccoli centri, è diventata una sorta di faida. Con questo non voglio assolutamente lanciare accuse ma in generale trovo che sia utile abbassare i toni: criticare è legittimo e doveroso, ma occorre farlo sui temi che riguardano l'attività amministrativa evitando gli attacchi personali che potrebbero essere presi alla lettera da qualche fanatico».

Una coincidenza dunque, il post che Michele Arvonio ha pubblicato sul suo profilo Facebook meno di 24 ore prima che qualcuno tentasse di incendiargli l'auto.



Il primo cittadino di Tufino ha condiviso il commento di Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, a un articolo pubblicato dal nostro giornale che racconta delle minacce subite dalla sua collega e della conseguente denuncia grazie alla quale sono scattate le manette.

«Nessun presagio, nessun presentimento, anche perché - sottolinea con una battuta Arvonio - se fossi stato preoccupato avrei messo l'auto in garage invece di lasciarla per strada».

L'inchiesta, affidata ai carabinieri della compagnia di Nola, prosegue però senza sosta e si cercano anche eventuali sistemi di videosorveglianza che avrebbero potuto immortalare il volto dell'autore del gesto. Intanto nei confronti del primo cittadino di Tufino è scattata la solidarietà di sindaci e colleghi.

Il primo a manifestargli vicinanza è stato proprio il suo collega di Avellino, Gianluca Festa, il capoluogo di provincia presso il quale Arvonio presta servizio come comandante della polizia locale da marzo del 2015.

A stigmatizzare l'accaduto anche Claudio Ferone, capo dell'opposizione in consiglio comunale: «Esprimo a nome dell'intero gruppo consiliare la nostra totale solidarietà ad Arvonio per questo bruttissimo evento».

Che aggiunge: «Ci auguriamo che si tratti solo di un incidente e non di qualcosa di doloso, sperando in una rapida comprensione dei fatti da parte delle forze dell'ordine. Massima collaborazione da parte nostra e piena vicinanza in questo momento delicato per il sindaco e per la nostra comunità».

Sostegno e vicinanza anche dai 18 sindaci dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana che hanno affidato al presidente del Tavolo dei Comuni, il sindaco di Scisciano Edoardo Serpico il loro messaggio di vicinanza e sostegno e soprattutto l'incitazione a non lasciarsi intimidire.