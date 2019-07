CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Luglio 2019, 12:00

Si riparte dal Tunnel. L'assessore comunale a Lavori Pubblici, Protezione Civile e Viabilità, Antonio Genovese, avvia una serie di sopralluoghi nei cantieri più longevi, per non dire eterni, della città.Questa mattina, insieme al direttore dei lavori, l'ingegnere Fabio Formato, la ricognizione dell'intero tragitto che collega Piazza Kennedy a Rampa San Leonardo per verificarne lo stato dell'arte. Con i tecnici del Comune di Avellino a quelli della D'Agostino Costruzioni, che sta completando gli ultimi interventi, saranno ispezionati i circa 490 metri del sottopasso, i cui lavori sono stati rendicontati e collaudati a fine marzo. Giusto in tempo per non perdere l'ultima tranche dei finanziamenti europei, ben 5 milioni di euro, ottenuti per realizzare l'infrastruttura nata per alleggerire il traffico nel centro urbano proveniente da via Circumvallazione e San Tommaso.