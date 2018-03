Venerdì 9 Marzo 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si finge collaboratore di un avvocato e ruba soldi e oro ad un’anziana. E’ accaduto a Prata Principato Ultra. Alla donna ha raccontato che il figlio era stato fermato dalle forze dell’ordine perché ritenuto responsabile dell’investimento di un pedone. I soldi sarebbe serviti per pagare la cauzione. L’anziana per raggiungere la somma di 4.500 euro richiesta dal sedicente collaboratore del legale gli ha consegnato 1.500 euro e monili in oro. L’uomo s’è poi dato alla fuga. Accortasi della truffa, l’anziana ha raccontato tutto ai familiari che hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Pratola Serra. Avviate le indagini.