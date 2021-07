«Tuo nipote ha un debito», truffatori rubano 20mila euro a coppia di anziani

Sfilati 20mila euro a una coppia di anziani di Avellino. Truffatori in azione: vittima una coppia ultraottantenne. Con il solito raggiro del nipote debitore, i malviventi sono riusciti a farsi consegnare circa 20mila euro. Solo dopo aver contattato il familiare i malcapitati si sono resi conto del raggiro e non hanno esitato ad allertare i Carabinieri della Stazione di Avellino che hanno avviato le indagini. Nella stessa giornata altri cinque tentativi di truffa sono stati registrati nel Solofrano. In questi casi, però, sono sfumati. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli.