Un incontro sulla legalità incentrato sulla tutela e sul rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico. Nella splendida cornice di Palazzo Giordano, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno incontrato gli alunni delle scuole medie di Montefusco e Pietradefusi.

Un luogo che non è stato scelto a caso: un’ala del palazzo seicentesco, infatti, ospita proprio la Stazione Carabinieri di Montefusco. Ed è lì che i militari hanno spiegato ai numerosi alunni come approcciarsi e come tutelare l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico della nostra nazione. Durante l’incontro - svoltosi nell’ambito delle numerose giornate sulla legalità organizzate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino - c’è stato naturalmente spazio per le domande dei ragazzi.