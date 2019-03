CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

Annullamenti a raffica delle contravvenzioni per eccesso di velocità rilevato dal tutor dell'autostrada A16. Dei quindicimila ricorsi presentati al Giudice di pace di Avellino, quasi tredicimila sono stati accolti. Non solo. Sono state avviate le procedure di pignoramento presso la Prefettura del capoluogo irpino per ottenere il recupero dei costi sostenuti.Il dato sui ricorsi per opporsi alle salate sanzioni, comminate per il superamento del limite di 80 chilometri orari imposto nel tratto tra Monteforte Irpino e Baiano e tra Monteforte e Avellino Ovest, fa riferimento al periodo compreso tra la fine del 2016 e lo scorso anno.Anche se da luglio del 2018 s'è notevolmente ridotto il numero, perché la società Autostrade per l'Italia ha cambiato il sistema di controllo dei veicoli utilizzando un nuovo impianto. Era la gestione del vecchio servizio (con il contestato brevetto), infatti, una delle cause alla base dell'accoglimento dei ricorsi e dell'annullamento delle sanzioni. In tanti ora chiedono i rimborsi delle spese sostenute. Per alcuni casi è stato proposto pignoramento alla Prefettura di Avellino.