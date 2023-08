Si è schiantato in pieno giorno con la sua vettura contro tre auto in sosta. Il motivo? Guidava sotto l'effetto dell'alcol. L'episodio è avvenuto nellamattinata di ieri e i Carabinieri della Stazione di Avellino, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica, un 34enne del posto per “Guida sotto l’influenza di alcool”.

Il giovane mentre era alla guida della sua auto, in pieno centro abitato, perdeva il controllo del veicolo terminando la sua marcia contro tre auto in sosta.

L’intervento immediato dei militari dell’Arma, ha consentito, all’esito di specifici accertamenti, di stabilire che il 34enne risultava avere un tasso alcolemico ben oltre il livello massimo permesso per la guida.

Per il soggetto, dopo le prime cure sanitarie effettuate sul posto da personale del 118, è stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo irpino.

L’attività di controllo dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al contrasto della criminalità ed alla tutela della “sicurezza della circolazione stradale”, in particolare modo al fenomeno riguardante la guida sotto l’influenza dell’alcool.