Venerdì 16 Agosto 2019, 14:40

Guidava l’auto con moglie e bimbi piccoli a bordo con un tasso alcolemico tre volte superiore alla media, un uomo provoca incidente lungo l’autostrada Napoli-Canosa nel tratto tra Avellino Ovest e Baiano. Tutti gli occupanti della vettura sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.Sul tratto interessato si sono formate code superiori ai tre chilometri. Gli agenti della Polizia stradale, coordinati dal vicequestore Renato Alfano, hanno deviato la circolazione su percorsi alternativi fino a quando la situazione non è tornata alla normalità. Per il conducente dell’auto patente ritirata.