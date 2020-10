Nell'udienza di convalida degli arresti, Marco Della Vecchia si vede derubricato dal Gip Paolo Cassano il reato di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale. Viene scarcerato e finisce ai domiciliari.

Il contraddittorio tra il perito della Procura, Elena Picciocchi, e Aldo D'Andrea, in rappresentanza della famiglia, nel corso dell'esame autoptico ha consentito di mettere dei punti fermi nella ricostruzione degli avvenimenti della notte tra domenica e lunedì.

In particolare la rissa sviluppatasi tra i due fratelli finita nel ferimento mortale di Antonello, alla luce dell'esame dell'anatomopatologo, può essere vista sotto una nuova luce.

Gli avvocati della famiglia della Vecchia, Michele Manzella e Generoso Pagliarulo, ottengono dunque i domiciliari per il loro assistito in attesa che venga depositata la perizia fra uno o due mesi.

LEGGI ANCHE Lite tra fratelli in Alta Irpinia: ​30enne ucciso con una coltellata

Se si arriva a derubricare ad omicidio preterintenzionale l'omicidio del quale era accusato Marco, nel contempo viene smontata anche la ricostruzione di Marco resa in due interrogatori al pm. Marco aveva spiegato che ritornando a casa aveva trovato il fratello minore sveglio con il quale aveva avuto un alterco. Al termine del quale era scattata la reazione violenta che aveva portato al ferimento mortale. In sostanza, secondo quanto riferito da Marco, Antonello impugnando un coltello con la mano sinistra, lui che era mancino, si era fatto da presso e nel contempo, scivolando sul pavimento si era ferito all'interno della coscia destra ledendosi l'arteria femorale. Di qui si era sviluppata un'emorragia inarrestabile che aveva portato il 29enne alla morte.

La ricostruzione è stata smontata dall'esame autoptico che, non confermando la volontarietà dell'omicidio, ma solo la preterintenzionalità, in pratica la non volontà di uccidere, ha modificato il quadro dei fatti.

«L'intento era quello di colpire, ma non c'è rappresentazione né volontà dell'evento morte. Voleva ledere ma non uccidere», spiega l'avvocato Manzella.

Il magistrato ha riqualificato il fatto su diversi elementi, non si può dire se sia la versione di Marco a non aver convinto, o piuttosto la ricostruzione dei medici sulla base dei segni rinvenuti sul corpo della vittima.

Ciò che appare evidente è che la vicenda messa in questi termini contrasta con la versione di Marco e quindi la morte non sarebbe un fatto accidentale.

Sulla base delle osservazioni fornite dal consulente è chiaro che le osservazioni formulate sono compatibili con un episodio che si allontana dall'ipotesi formulata nella prime ore dell'inchiesta dell'accidentalità.

Antonello insomma potrebbe essere morto per la ferita inflittagli alla coscia da una lama. Che ci sia stata preordinazione in quell'atto così drammatico è materia tutta da verificare.

Infine va considerata anche la circostanza che a dare l'allarme è stato proprio colui che viene considerato l'omicida. Marco ha chiamato il padre che dormiva al piano superiore una volta che si è reso conto della grave ferita del fratello, ed egli stesso l'ha tenuto tra le sue braccia fino al momento in cui ha esalato l'ultimo respiro, all'arrivo dei soccorritori del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA