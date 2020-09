Pedone investito in Via Nazionale a Monteforte Irpino. Vittima un cittadino di origini ucraine di 40 anni. Le sue condizioni sono gravi. L'automobilista è fuggita via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e il 118 che ha trasportato il 40enne all’ospedale “Moscati” di Avellino. Qualche ora dopo l’automobilista, già individuata dagli uomini dell'Arma si è costituita in caserma. È stata ascoltata la sua versione dei fatti e le ragioni della sua fuga. Accertamenti in corso per avere un quadro completo di quanto accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA